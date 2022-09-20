За эти годы было проведено множество исследований, в которых говорилось о потенциальной пользе чая для здоровья – от улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы до снижения риска развития рака.

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В новом исследовании авторы собрали данные предыдущих 20 работ, охватывающих в общей сложности миллион взрослых людей, и обнаружили связь между употреблением чая и снижением риска развития диабета 2 типа. Но все зависит от того, сколько чая вы пьете.

Как происходило исследование свойств чая

Первым этапом было когортное исследование, в котором рассматривались данные более 5000 взрослых, за которыми наблюдали в течение 12 лет. Около половины когорты сообщили об употреблении чая, но к концу периода наблюдения определили аналогичные показатели диабета 2 типа как у тех, кто пил чай, так и тех, кто не пил.

Вторая часть исследования была направлена на изучение того, существует ли зависимость между употреблением чая и диабетом. Изучив 19 исследований с подробными данными о частоте употребления чая, исследователи обнаружили, что риск развития диабета 2 типа зависит от количества чая, которое человек регулярно употреблял.

Количество выпитого чая имеет значение

Так, у людей, которые выпивали от одной до трех чашек чая в день, вероятность развития диабета была на 4% ниже, а у тех, кто употреблял не менее четырех чашек в день риск развития диабета снижался на 17%.

По словам ученых, снижение риска развития диабета наблюдалось даже после учета пола, географического положения и потребляемого типа чая. Это свидетельствует о том, что какое-либо вещество в чае может целенаправленно снижать риск развития диабета у человека.