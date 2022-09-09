Искусственные подсластители

Искусственные подсластители широко используются в качестве низкокалорийных альтернатив сахара. Они имеют мировой рынок стоимостью 7,2 миллиарда долларов, они содержатся в тысячах продуктов по всему миру, в частности, в пищевых продуктах, прошедших ультраобработку.

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Несколько исследований связывают потребление искусственных подсластителей или искусственно подслащенных напитков с увеличением веса, высоким кровяным давлением и воспалительными процессами, но результаты остаются неоднозначными в роли искусственных подсластителей в различных заболеваниях, включая сердечно-сосудистые заболевания.

Новое исследование искусственных подсластителей

Чтобы исследовать этот вопрос глубже, группа исследователей из Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm) взяли данные о 103 388 участниках (средний возраст 42 года; 80% женщин) по веб-исследованию NutriNet-Santé, начатому во Франции в 2009 году для исследования связи между питанием и здоровьем

Участники исследования полгода вели дневники питания. Они указывали в них, что съели и выпили. Оказалось, что подсластители в разной форме употребляли 37% добровольцев.

Негативное влияние искусственных подсластителей

За участниками исследования наблюдалось 10 лет. За это время в группе зафиксировали около 1500 сердечно-сосудистых проблем. Среди них ишемические приступы, инфаркты и инсульты. У тех, кто употреблял сахарозаменители, риск развития таких состояний оказался на 9% выше, а цереброваскулярных заболеваний – на 18%.

Цереброваскулярные заболевания или сосудистые заболевания головного мозга – это группа заболеваний, которые проявляются поражением сосудов головного мозга и сосудов шеи и приводят к повреждению вещества головного мозга.

Цереброваскулярные заболевания – что это? Это группа заболеваний, которые проявляются поражением сосудов головного мозга и сосудов шеи и приводят к повреждению головного мозга.

При этом разные подсластители влияли на здоровье по-разному: аспартам был больше связан с цереброваскулярными проблемами, а сукралоза и ацесульфам с коронарной болезнью сердца.