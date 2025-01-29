Цю тему розібрала у новому випуску шоу "Хочу бути мамою" на Люкс ФМ педіатр і неонатолог Марина Шакотько, передає 24 Канал.

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Чи можна пити алкоголь під час грудного вигодовування

Лікарка наголосила, що безпечної дози алкоголю не існує. Також вона спростувала поширені міфи про те, що келих вина може допомогти дитині краще спати. Насправді алкоголь може по-різному впливати на дітей, і поки він є в крові матері, він також потрапляє у грудне молоко.

Однак, якщо дотримуватися принципу "Лактація – це не хвороба", можна знайти розумний компроміс.

Марина Шакотько пояснила, що іноді можна дозволити собі невелику кількість алкоголю. Наприклад, мама може погодувати дитину, випити до 100 грамів вина та через 2 – 2,5 години знову прикласти дитину до грудей. За цей час алкоголь майже повністю виводиться з організму, і його залишкова кількість у молоці не становить загрози для малюка. Але це не повинно ставати регулярною звичкою.

Вплив на лактацію

Крім того, існує важливий нюанс. Дослідження показують, що жінки під час годування відчувають ефект сп’яніння пізніше через зміни в гормональному фоні. Тому важливо не перевищувати дозу.

Також варто враховувати, що алкоголь блокує вироблення окситоцину – гормону, який відповідає за виділення молока. Це може призвести до лактостазу (застою молока у молочних протоках), тому після вживання алкоголю рекомендується частіше прикладати дитину до грудей.

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