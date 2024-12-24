У новому випуску програми "Хочу бути мамою" на YouTube-каналі Люкс ФМ Таня Лі спільно з гінекологом-акушером Людмилою Нестерчук обговорили, як підготуватися до пологів, передає 24 Канал з посиланням на Люкс ФМ.

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Топ порад у підготовці до пологів

Вибір пологового будинку. Рекомендується обирати пологовий заклад за місцем проживання, щоб це було зручно. Але важливо пам'ятати, що майбутня матуся має право вибрати будь-який пологовий заклад і лікаря, незалежно від прописки.

Знайдіть свого гінеколога. Важливо мати лікаря, з яким ви відчуваєте моральний і психологічний зв'язок, і якому можете повністю довіряти,

– розповіла Людмила Нестерчук.

Навчіться правильно дихати під час пологів. Правильне дихання допоможе зменшити больові відчуття під час пологів.

Не бійтеся пологів. Багато жінок бояться самого процесу пологів. Важливо насолоджуватися вагітністю і пам'ятати, що в пологових будинках працюють кваліфіковані лікарі, які забезпечать безпеку навіть якщо це молоді спеціалісти, адже вони завжди мають підтримку досвідченіших колег.

Для отримання більше інформації перегляньте повний випуск програми "Хочу бути мамою":