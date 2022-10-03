Новое исследование было сосредоточено на кроветворении, которое происходит в костном мозге. Это процесс, посредством которого наше тело создает новые клетки крови, некоторые из которых являются иммунными клетками или моноцитами.

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Новое исследование сна

Итак, главный вопрос, изучаемый в исследовании, заключался в том, как сон влияет на кроветворение, и, в частности, на производство моноцитов (иммунные клетки). Первым шагом был набор 14 здоровых взрослых для эксперимента со сном.

Перед группой была поставлена задача обеспечить здоровый сон в течение шести недель не менее 7,5 часов в сутки. После перерыва группа провела шесть недель, сократив свой сон примерно на 90 минут до 6 часов в сутки. Образцы крови были взяты в разных фазах эксперимента.

Нехватка сна отрицательно влияет на иммунитет

Исследователи обнаружили, что всего шесть недель нарушения сна привели к значительным изменениям в стволовых и прогениторных клетках (HSPC) – стволовых клетках, которые в конечном итоге становятся моноцитами. Структура ДНК HSPC у людей с нехваткой сна была изменена, вследствие чего они стали более подвержены воспалительным состояниям.

Затем исследователи перешли к мышиным моделям. Результаты испытаний на людях были воспроизведены в исследованиях на животных, но исследователи также обнаружили сигналы, свидетельствующие, что повреждение стволовых клеток от недостатка сна может не вернуться в норму при восстановлении нормального режима.

Мыши продолжали производить избыточное количество поврежденных иммунных стволовых клеток по возвращении к нормальному сну. По словам ученых, это свидетельствует, что недостаток сна может играть важную роль в ускорении старения иммунной системы.