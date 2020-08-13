Поки світ чекає на появу вакцини від COVID-19, американські вчені розробили препарат, який виявився неймовірно ефективним в боротьбі проти вірусу SARS-CoV-2. Препарат блокує можливість вірусу захопити рецептор ACE2, через який і відбувається зараження. Ефективність засобу перевищила можливості вчених виміряти її – вона у 200 тисяч разів сильніше антивірусних препаратів.

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско розробили штучну молекулу, яка зупиняє процес зараження клітини вірусом SARS-CoV-2. Експерименти з використанням живого вірусу, показали, що ця молекула один з найбільш потужних антивірусних препаратів, відомих на сьогодні, пише Science Daily.

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Перспективний препарат у формі аерозолю

Препарат у формі аерозолю, розробники назвали його AeroNabs. Препарат можна використовувати як спрей для носа або рота. Якщо клінічні випробування виявляться успішними, вчені запустять AeroNabs в виробництво для профілактики COVID-19.

AeroNabs завдяки нанотілам має схожі до антитіл імунні білки, які є у лам, верблюдів. Вони набагато менші звичайних антитіл, тобто їх легше модифікувати в лабораторії.

Як вчені знайшли нанотіла

Вчені обрали з бібліотеки синтетичних нанотіл 21 кандидата і протестували їх. Головним критерієм була здатність перешкодити шиповидним відросткам коронавірусу з'єднуватися з рецептором ACE2 людських клітин. Таким чином вчені створили молекулярну пастку для шипів.

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Вчені не сподівались на такий потужний захист

І це ще не все: в окремому експерименті вчені створили молекулярний ланцюжок, який об'єднує три нанотіла, щоб вони могли кріпитися до трьох пов'язаних з рецепторами доменами (RBD), кожен з яких може з'єднатися з ACE2 і дати вірусу доступ в клітку. Таке потрійне нанотіло виявилося у 200 000 разів ефективніше, ніж окремо.

А коли розробники з'єднали обидві модифікації, результат виявився настільки ефективним, що перевершив здатність вчених виміряти її.