Поки вчені не змогли встановити, чому одні люди легко або навіть безсимптомно переносять COVID-19, а у інших виникають важкі симптоми, що вимагають інтенсивної терапії. Передбачити цю ймовірність допоможе простий показник крові.

Маркером є аналіз крові на білок трансферин

Люди похилого віку, чоловіки, а також пацієнти з хронічними захворюваннями більше схильні до ризику інфікування COVID-19, ніж інші. Важкі форми COVID-19 зазвичай характеризуються підвищеним згортанням крові і утворенням тромбів. Група вчених з Великобританії і Німеччини вирішила з'ясувати, які показники згортання крові можуть передбачати більш-менш важкі випадки.

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Команда проаналізувала дані про експресію генів у інфікованих COVID-19 людей для пошуку молекул, що беруть участь в згортанні крові.

З 200 кандидатів вони виділили білок трансферин, який підвищувався з віком, був вище у чоловіків, в порівнянні з жінками та виявився підвищеним в людей, які інфікувалися коронавірусом.

Трансферин може мати потенціал як біомаркери для ранньої ідентифікації пацієнтів з підвищеними ризиками важкої форми COVID-19,

– зазначили вчені.

Трансферин відповідає за транспортування іонів заліза.

Вчені мають намір продовжити дослідження, щоб оцінити всі властивості біомаркери для прогнозування стану у пацієнтів з COVID-19.