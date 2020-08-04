Пока ученые не смогли установить, почему одни люди легко или даже бессимптомно переносят COVID-19, а у других возникают тяжелые симптомы, требующие интенсивной терапии. Предусмотреть эту вероятность поможет простой показатель крови.

Маркером является анализ крови на белок трансферин

Люди пожилого возраста, мужчины, а также пациенты с хроническими заболеваниями более подвержены риску инфицирования COVID-19, чем другие. Тяжелые формы COVID-19 обычно характеризуются повышенным свертыванием крови и образованием тромбов. Группа ученых из Великобритании и Германии решила выяснить, какие показатели свертывания крови могут предусматривать более-менее тяжелые случаи.

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Команда проанализировала данные об экспрессии генов у инфицированных COVID-19 людей для поиска молекул, участвующих в свертывании крови.

Из 200 кандидатов они выделили белок трансферин, который повышался с возрастом, был выше у мужчин по сравнению с женщинами и оказался повышенным у людей, заразившихся коронавирусом.

Трансферин может иметь потенциал как биомаркеры для ранней идентификации пациентов с повышенным риском тяжелой формы COVID-19,

– отметили ученые.

Трансферин отвечает за транспорт ионов железа.

Ученые намерены продолжить исследования, чтобы оценить все свойства биомаркера для прогнозирования состояния у пациентов с COVID-19.