Пока мир ждет появление вакцины от COVID-19, американские ученые разработали препарат, который оказался невероятно эффективным в борьбе против вируса SARS-CoV-2. Препарат блокирует возможность вируса захватить рецептор ACE2, через который и происходит заражение. Эффективность средства превысила возможности ученых измерить ее – она в 200 тысяч раз сильнее антивирусных препаратов.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали искусственную молекулу, которая останавливает процесс заражения клетки вирусом SARS-CoV-2. Эксперименты с использованием живого вируса, показали, что эта молекула один из самых мощных антивирусных препаратов, известных на сегодня, пишет Science Daily.

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Перспективный препарат в форме аэрозоля

Препарат в форме аэрозоля, разработчики назвали его AeroNabs. Препарат можно использовать как спрей для носа или рта. Если клинические испытания окажутся успешными, ученые запустят AeroNabs в производство для профилактики COVID-19.

AeroNabs благодаря нанотелам, имеет антитела иммунных белков, которые есть у лам, верблюдов. Они намного меньше обычных антител, то есть их легче модифицировать в лаборатории.

Как ученые нашли нанотела

Ученые выбрали из библиотеки синтетических нанотел 21 кандидата и протестировали их. Главным критерием была способность помешать шиповидным отросткам коронавируса соединяться с рецептором ACE2 человеческих клеток. Таким образом ученые создали молекулярную ловушку для шипов.

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Ученые не надеялись на такую мощную защиту

И это еще не все: в отдельном эксперименте ученые создали молекулярную цепочку, которая объединяет три нанотела, чтобы они могли крепиться к трем связанным с рецепторами доменам (RBD), каждый из которых может соединиться с ACE2 и дать вирусу доступ в клетку. Такое тройное нанотело оказалось в 200 000 раз эффективнее, чем отдельно.

А когда разработчики соединили обе модификации, результат оказался настолько эффективным, что превзошел способность ученых измерить его.