Наразі вченим вдалось отримати нові цікаві дані у цьому питання. Вони знайшли нейрони, які відповідають за реакції під час чхання та кашлю. Результати дослідження опублікували у науковому журналі Cell.

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Що відбувається під час чхання

Чхання викликають нейрони у носі – це вже було відомо. Аби зрозуміти, як саме це відбувається, вчені провели експеримент на мишах. Вони піддавали гризунів впливу різних сполук, кожна з яких активує певні типи іонних каналів.

Змусила мишей чхати речовина під назвою BAM 8-22. Вона активує іонний канал MrgprC11. Тому дослідники припустили, що саме там ховається причина чхання.

Коли дослідники видалили MrgprC11 з підозрюваних нейронів, а потім заразили мишей грипом, ті захворіли, однак не чхали. Водночас миші продовжували реагувати на інфекцію кашлем.

Що відбувається, коли ми кашляємо

Також дослідники досліджували "нейрони кашлю". Вони знайшли набір нейронів у трахеї, які виділяють сигнальну хімічну речовину соматостатин.

Нейробіологи відзначили, що віруси еволюціонують дуже швидко. Цим може пояснити, чому існують дві окремі системи, які здатні виявляти й виводити їх із дихальних шляхів.

Науковці припустили, що впісля того, як нейрони чхання та кашлю спрацьовують і подають сигнал мозку, вони надходять до центру управління диханням, де вони змінюють схему дихання, викликаючи кашель або чхання.

Перспектива відкриття

Та ще раз наголосимо, що дослідження було проведено на гризунах. Тож, ученим усе ще належить встановити, чи існують подібні набори нейронів у людини. Попередні дані свідчать, що так, але потрібні додаткові дослідження.

Це важливе дослідження, адже воно може допомогти у створенні нових методів лікування алергії та хронічного кашлю.