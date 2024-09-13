Сейчас ученым удалось получить новые интересные данные в этом вопросе. Они нашли нейроны, которые отвечают за реакции во время чихания и кашля. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Cell.

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Что происходит во время чихания

Чихание вызывают нейроны в носу – это уже было известно. Чтобы понять, как именно это происходит, ученые провели эксперимент на мышах. Они подвергали грызунов воздействию различных соединений, каждое из которых активирует определенные типы ионных каналов.

Заставило мышей чихать вещество под названием BAM 8-22. Оно активирует ионный канал MrgprC11. Поэтому исследователи предположили, что именно там скрывается причина чихания.

Когда исследователи удалили MrgprC11 из подозреваемых нейронов, а затем заразили мышей гриппом, те заболели, однако не чихали. В то же время мыши продолжали реагировать на инфекцию кашлем.

Что происходит, когда мы кашляем

Также исследователи исследовали "нейроны кашля". Они нашли набор нейронов в трахее, которые выделяют сигнальное химическое вещество соматостатин.

Нейробиологи отметили, что вирусы эволюционируют очень быстро. Этим может объяснить, почему существуют две отдельные системы, которые способны выявлять и выводить их из дыхательных путей.

Ученые предположили, что после того, как нейроны чихания и кашля срабатывают и подают сигнал мозгу, они поступают в центр управления дыханием, где они меняют схему дыхания, вызывая кашель или чихание.

Перспектива открытия

Но еще раз подчеркнем, что исследование было проведено на грызунах. Поэтому, ученым все еще предстоит установить, существуют ли подобные наборы нейронов у человека. Предварительные данные свидетельствуют, что да, но нужны дополнительные исследования.

Это важное исследование, ведь оно может помочь в создании новых методов лечения аллергии и хронического кашля.