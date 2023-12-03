Свое открытие представили исследователи из Израиля. Чтобы разгадать эту загадку, они провели эксперимент с участием более 200 студентов.

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Сначала студенты заполнили анкеты о темах своих сновидений, уровне стресса и качестве сна, а также об их состоянии и ощущениях в зубах.

Сколько людей видели во сне выпадение зубов

Интересно, что согласно полученным данным, около 40% людей хотя бы один раз видели сновидения о выпадении зубов, а 8,2% сталкивались с этим регулярно. Ученые подчеркнули, что это совершенно не соответствует гипотезе непрерывности, согласно которой сны должны отражать реальные переживания.

Исследователи обнаружили, что сны о выпадении зубов могут быть связаны с физическими ощущениями.

Раздражение зубов после пробуждения коррелировало с частотой снов о потере зубов. Интересно, что такие сны не были связаны с психологическим стрессом и не имели связи с конкретными симптомами психических состояний.

Дело в физиологии

Ученые убеждены, что сны о выпадении зубов могут быть отражением реальных физических ощущений человека, как скрежет зубами во время сна, при этом сам человек не всегда их осознает, потому что крепко спит.