Последствия плохого сна

Из ранее проведенных исследований известно, что 40% взрослых спят менее 7 часов, которые рекомендуют международные организации.

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Известно, что неправильный режим сна может приводить ко многим хроническим заболеваниям, включая сердечно-сосудистые, онкологические, нейродегенеративные, аутоиммунные, а также повышенный риск преждевременной смерти. Однако факторы, влияющие на качество сна до сих пор не получили достаточного внимания.

Новое исследование сна

Опубликованное недавно исследование показывает, что качество сна канадцев от 45 до 85 лет в значительной степени зависят от пола, возраста, дохода, уровня образования и этнической принадлежности.

Воздействие на здоровье сна было особенно заметно у женщин, особенно по мере старения, что подчеркивает важность этой проблемы. Здоровый сон особенно важен для людей среднего и пожилого возраста. Эта группа населения особенно подвержена неблагоприятным последствиям нехватки сна, включая снижение когнитивных функций и повышенный риск падений,

– рассказал Саверио Стренджес, один из авторов исследования

Какие люди лучше спят

Стренджес также отметил, что, несмотря на общее мнение, пожилые люди (65 лет и старше) четко указывают на более высокую оценку состояния своего сна по сравнению с канадцами в возрасте от 45 до 65 лет.

"Это открытие вызывает вопрос об общепринятой теории, что качество сна неизбежно ухудшается с возрастом. Возможно, другие аспекты, такие как сокращение рабочего времени и уменьшение домашнего стресса в старшем возрасте, могут оказать положительное влияние на сон", - добавил Стренджес.

Вышеупомянутое исследование также показало, что высокий социально-экономический статус является важным фактором улучшения здоровья сна. Да, люди с более высокими доходами, пенсионеры и люди, имеющие собственное жилье чаще демонстрируют лучшее качество сна.