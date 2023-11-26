Тяжелое одеяло отличается своей массой – от 2 до 15 килограммов. Она создает эффект стимуляции глубоким давлением (DSP).

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Польза тяжелого одеяла

Исследования показывают, что тяжелое одеяло:

вызывает у человека чувство безопасности;

снижает пульс;

угнетает синтез кортизола;

стимулирует выработку мелатонина.

В результате качество сна улучшается, что позволяет лучше отдохнуть. Кроме того, люди, использующие тяжелое одеяло, часто описывают свои ощущения как объятия, что само по себе успокаивает.

Ученые рекомендуют покупать одеяло массой, составляющей 10% от массы тела человека. При этом не столь важно, из какого она материала. При выборе такого одеяла важно учитывать климатические условия, личный комфорт и чувство безопасности: под ним должно быть спокойно и удобно.

Кому тяжелое одеяло не подходит

Однако у тяжелых одеял есть противопоказания: нарушение дыхания, апноэ во сне, астма, клаустрофобия, пониженное артериальное давление, диабет второго типа. В случае таких проблем использование такого одеяла может ухудшить качество сна.

Важно понимать, что одеяло не может полностью оградить человека от тревоги, депрессии или бессонницы. Она только облегчает симптомы.

Кроме того, для улучшения качества сна можно соблюдать регулярный режим сна, спать в темноте, избегать переедания и алкоголя перед сном, регулярно заниматься физическими упражнениями, работать со стрессом с помощью релаксационных практик, медитации, йоги или обратиться за профессиональной помощью.