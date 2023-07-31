Алкоголь по-разному влияет на женщин и мужчин. Из-за биологических отличий он скорее оказывает негативное влияние на организм женщины, которое длится дольше, чем у мужчин. Такой эффект наносит немало вреда и влияет на фертильность – способность воспроизводить потомство.
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Как алкоголь влияет на менструальный цикл
Исследования показывают, что алкоголь может отрицательно повлиять на менструальный цикл:
- повышается уровень андрогена во время фолликулярной фазы и уровень простагландинов, которые могут усугублять спазмы при месячных;
- увеличивается уровень эстрогена, тестостерона, а иногда лютеинизирующего гормона, такой дисбаланс влияет на начало менструации, ее продолжительность и тяжесть, но может снизить шансы на зачатие и даже способен привести к бесплодию.
Другое влияние алкоголя на женский организм
Употребление алкоголя во время беременности влияют на развитие ребенка. Малыш может родиться с внешними или когнитивными дефектами, например отставать в развитии.
Кроме того, употребление алкоголя может нанести немалый вред организму:
- вызывать заболевания печени, например цирроз или печеночную недостаточность;
- повысить риск заболеваний сердца;
- повлиять на развитие деменции;
- повысить вероятность возникновения рака, особенно толстой кишки, печени или молочных желез;
- привести к развитию депрессии;
- привести к травме.
Человек в алкогольном опьянении способен навредить окружающим. Также чрезмерное количество алкоголя ведет к отравлению, которое может окончиться смертью.