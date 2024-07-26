Специалисты отмечают постоянный рост количества случаев колоректального рака среди людей младше 50 лет, начиная с 90 лет, причины которого до конца не понятны.

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Билл Дахут указывает, что, несмотря на наличие генетической предрасположенности к колоректальному раку, значительное увеличение количества случаев связывают с внешними обстоятельствами. Факторы риска, такие как неправильное питание, избыточный вес, алкоголь, курение и воспалительные болезни кишечника могут способствовать развитию этого заболевания. Дахут рекомендует внести изменения в образ жизни, чтобы снизить этот риск.

Сократите потребление красного мяса

Международное агентство по изучению рака относит красное мясо к категории "вероятно канцерогенных" продуктов. Это на основе данных о том, что употребление мяса может увеличить риск развития не только колоректального, но и рака молочной железы и простаты.

Американское онкологическое общество советует уменьшить употребление красного мяса и чаще выбирать другие источники белка, такие как рыба, птица и бобовые.

Уменьшите потребление сахара

Врач Сунил Камат, онколог желудочно-кишечного тракта из клиники Кливленда, утверждает, что сахар сам не вызывает рак. Однако снижение его потребления может помочь в предотвращении рака, поскольку чрезмерное употребление сахара связано с ожирением, которое является одним из факторов риска колоректального рака.

Исследования также показали связь между высоким потреблением подслащенных напитков и увеличением случаев рака толстой кишки.

Увеличивайте потребление клетчатки

Большее количество клетчатки в рационе способствует улучшению работы кишечника и сердца, стабилизирует уровень сахара в крови и снижает риск запоров.

Исследования подтверждают, что пищевые волокна играют важную роль в профилактике рака толстой кишки, улучшая процесс дефекации и снижая количество канцерогенов, образующихся в процессе пищеварения.

Ограничьте употребление алкоголя

Центр контроля и профилактики заболеваний сообщает, что алкоголь увеличивает риск развития многих видов рака, включая рак ротовой полости, горла, толстой и прямой кишки, печени и молочной железы.

Национальный институт рака связывает даже умеренное употребление алкоголя с повышенным риском колоректального рака, поскольку алкоголь превращается в организме в ацетальдегид, который может повреждать ДНК клеток и способствовать их бесконтрольному размножению.