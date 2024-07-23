Исследование провели ученые из Института онкологии Хантсмана при Университете штата Юта, Медицинской школы Спенсера Фокса Эклза и Медицинской школы Чобаняна и Аведисяна при университете Бостона.

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Новое исследование эндометриоза

Предыдущие работы показали причинно-следственную связь между эндометриозом и раком яичников. А в новом исследовании ученые впервые смогли проанализировать показатели заболеваемости различными типами эндометриоза и подтипами рака яичников. В исследовании приняли участие более 78 000 женщин с эндометриозом.

Женщины с эндометриозом имели в 4,2 раза больший риск рака яичников, чем женщины без эндометриоза. Женщины с эндометриомами яичников и/или глубоким инфильтрирующим эндометриозом, по сравнению с отсутствием эндометриоза, имели в 9,7 раза больший риск. Ассоциации между подтипами эндометриоза и гистотипами рака яичников были гораздо сильнее для рака яичников типа I (эндометриоидный, светлоклеточный, муцинозный и серозный низкой степени злокачественности) по сравнению с раком яичников типа II (серозный высокой степени злокачественности).

Что такое эндометриоз

Это распространенное гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия начинают расти не только внутри матки, но и за ее пределами. По данным ВОЗ, заболевание проявляется в трех основных формах.

Поверхностный эндометриоз преимущественно наблюдается на слизистой оболочке вокруг тазовой полости. Более тяжелые формы встречаются в виде кист внутри яичников, которые называют эндометриомами, и в виде глубокого инфильтрирующего эндометриоза, который поражает яичники, мочевой пузырь и кишечник. Эта патология часто приводит к хронической боли и бесплодию.