Как защитить грудь от вредного воздействия и как правильно ухаживать за молочными железами в жаркое время 24 Каналу рассказала Ирина Любота, врач-маммолог, онколог, химиотерапевт МЦ "Лелека".

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Влияние ультрафиолета на женскую грудь

Летом женская грудь нуждается в качественной защите от солнца не менее, чем лицо или другие части тела. Жара и длительное воздействие солнечных лучей могут приводить к дискомфорту, раздражению и даже спровоцировать патологические процессы в молочных железах.

Не все задумываются об этом, но важно помнить, что купальник не выполняет полноценную защитную функцию. Итак, для здоровья груди необходимо позаботиться о более эффективной защите.

Стоит ли загорать топлес

Ответ на этот вопрос однозначен – загорать топлес нельзя, здесь нет никаких аргументов "за".

Ирина Любота "Прямые солнечные лучи вредны для здоровья молочных желез, могут провоцировать появление новых заболеваний молочных желез или вызвать прогрессирование уже имеющихся. Такой тип загара также может привести к ожогам кожи, что в будущем может вызвать злокачественные опухоли кожи. Между загаром и собственным здоровьем я однозначно рекомендую выбирать здоровье."

Если же желание загорать топлес сознательное и непреодолимое, стоит по крайней мере минимизировать его негативное влияние на организм, следуя рекомендациям:

старайтесь находиться на солнце в периоды его минимальной активности;

сократите продолжительность пребывания на солнце до минимума;

отдавайте предпочтение пребыванию в тени;

всегда используйте солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты (SPF не менее 50);

употребляйте больше жидкости для предотвращения потери влаги и защиты кожи от пересыхания.

Как ухаживать за грудью в жаркое время года

Во время жары молочные железы требуют особого внимания. Желательно избегать пребывания на пляже в часы, когда солнце очень активное, всегда использовать солнцезащитный крем, не загорать топлес, носить удобное нижнее белье без синтетических вставок, желательно из хлопковой ткани, которая будет выполнять защитную и терморегуляционную функцию.

Летом, так же как и в другие времена года, важно не забывать о самообследовании молочных желез. Их нужно проводить каждый месяц, а также вовремя посещать маммолога и проходить плановые обследования – ультразвуковое исследование молочных желез и маммографию. Это поможет убедиться в здоровье вашей груди, вовремя выявить проблему на ранней стадии и обеспечить своевременное лечение.