Простуда органов

Ранее не только пациенты, но и гинекологи свято верили, что переохлаждение приводит к воспалению органов малого таза. Простудить – это снизить температуру тела или отдельных его частей.

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По мнению пациентов, простудиться можно так:

посидеть на холодном камне или земле;

побыть в мокром купальнике возле бассейна или водоема;

побыть на ветру и холоде в легкой одежде, короткой юбке, замерзнуть;

походить босиком по холодной поверхности.

Можно ли этими действиями снизить температуру в органах малого таза и получить аднексит (воспаление яичников и маточных труб)? Нет. Подобные взгляды на причины воспаления придатков отвергает медицинское сообщество. В последних клинических рекомендациях переохлаждение не упоминается даже как фактор риска развития этих заболеваний.

Что на самом деле приводит к воспалению в малом тазу

Основная причина – это инфекции, передающиеся половым путем. К ним относятся:

хламидиоз;

трихомониаз;

микоплазмоз;

гонорея и другие ИППП и другие ИППП.

Такое воспаление может возникнуть у людей со сниженным иммунитетом, например, у ВИЧ-положительных лиц, при нарушении местной защиты и локального противоинфекционного иммунитета.

Иногда воспаление развивается из-за условно-патогенных бактерий, живущих во влагалище: уреаплазмы, стрептококков, кишечной палочки, гарднереллы и других. Редко к воспалению органов малого таза приводят грибы актиномицеты или туберкулезная микобактерия.

Почему нельзя простужать органы малого таза

Придатки, как и другие органы малого таза, очень глубоко в тазу. Они мало подвержены перепадам температур, потому что окружены костями таза, жировой клетчаткой, слоями мышц и связок.

Температура органов малого таза составляет примерно 37,5 градусов по Цельсию, и для того, чтобы "простудить" их, необходимо сначала охладить поверхностные слои – кожу, подкожный жир, мышцы и так далее.

Такое возможно лишь в случаях обморожения 3 и 4 степени. В реальной жизни это происходит, например, у альпинистов, которые застряли в ущелье и длительное время находятся в мерзлоте. Это критические состояния на грани смерти, и здесь уже совсем не до яичников, ведь в таких ситуациях важно спасти жизнь человека.

Та же логика применима и к мочевому пузырю, и к другим органам малого таза. Все они надежно защищены несколькими слоями различных тканей, и простудить их просто посидев на холодном камне не получится.

Сам по себе холод не способен вызвать инфекционный воспалительный процесс, к нему приводят именно микроорганизмы. В редких случаях холод может быть активатором воспалительного процесса, если девушка уже была заражена половой инфекцией, а потом "простудилась". Но даже в такой ситуации причина не сам холод, а инфицирование до переохлаждения.