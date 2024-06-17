Почему ноги не худеют

Единого ответа на вопрос, почему возникает липедема, нет. Существует генетическая теория, которая предполагает, что липедема возникает из-за определенной мутации в генах. В ее пользу свидетельствует наследственный характер заболевания – есть семьи, в которых от липедемы страдают сразу несколько поколений женщин.

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Правда, сейчас точно не известно, ломка каких именно генов запускают неконтролируемое разрастание жировой клетчатки в нижней части тела. К сожалению, если генетическая теория подтвердится, врачи смогут лечить только последствия, но не причину болезни.

С другой стороны, есть гормональная теория, которая предполагает, что разрастание жира в ногах запускают женские половые гормоны. Но подтверждений этому пока нет.

Тем не менее более 50% участниц международного анкетирования с липедемой отметили, что первые признаки заболевания у них появились именно в период полового созревания, когда происходят значительные изменения на уровне половых гормонов. Еще у 10% первые симптомы появились во время беременности или менопаузы.

Симптомы липидемы

Специалист, который точно сможет диагностировать липедему, это хирург или лимфолог. В установлении этого диагноза не помогут имеющиеся инструментальные методы: липедему не видно на УЗИ, МРТ или других обследованиях. На начальной стадии симптомы болезни настолько неспецифичны, что чаще всего принимают за банальное нежелание женщины контролировать вес.

В среднем между появлением первых симптомов и постановкой диагноза проходит 17 лет. Однако, есть четкие критерии, по которым можно распознать эту болезнь. Вот два основных признака липедемы:

жировая ткань откладывается преимущественно на ногах, при этом область голеностопных суставов и ступни без излишков жира;

очень чувствительная кожа на ногах – она может болеть даже без прикосновений.

К другим симптомам липедемы относятся:

легкость образования синяков на коже ног;

на ногах кожа менее эластичная, чем на руках;

перетяжки на ногах – жир разделен на сегменты.

Как лечить липедему

Прежде всего врач предложит скорректировать образ жизни, питание и спортивные нагрузки. Такой подход не вылечит липедему, но значительно улучшит самочувствие пациента и позволит частично контролировать заболевание.

Спорт, снижение веса и диета помогают улучшить отток лимфы от ног. Важно, чтобы нагрузка на коленные суставы не была избыточной: бег и другие серьезные нагрузки на колени не рекомендуются.

Среди пациентов эффективной считается кетодиета, однако фактических доказательств этому все еще нет, а исследования пока находятся на начальных стадиях.

Хирургическое лечение липедемы

Липосакция – это единственный метод лечения липедемы, позволяющий решить проблему радикально., Во время операции хирург убирает всю разросшуюся подкожно-жировую клетчатку, вместе с лимфатическими узлами и сосудами.

Важный нюанс: стандартная эстетическая липосакция в лечении липедемы не применяется. Она может привести к травмированию лимфатической системы, усилению отека и другим осложнениям.

При липедеме необходимо выполнять липосакцию под контролем специального оборудования, которое позволяет визуализировать лимфатические сосуды с помощью флуоресцентного вещества – индоцианина зеленого.

Согласно мировой практике после липосакции примерно у половины пациентов с липедемой уменьшается необходимость консервативного лечения.