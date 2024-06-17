Чому ноги не худнуть

Єдиної відповіді питанням, чому виникає ліпедема, немає. Існує генетична теорія, яка припускає, що ліпедема виникає через певну мутацію в генах. На її користь свідчить спадковий характер захворювання – є сім'ї, в яких від ліпедеми страждають одразу кілька поколінь жінок.

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Правда, зараз точно не відомо, ламання яких саме генів запускають неконтрольоване розростання жирової клітковини в нижній частині тіла. На жаль, якщо генетична теорія підтвердиться, лікарі зможуть лікувати тільки наслідки, але не причину хвороби.

З іншого боку, є гормональна теорія, яка передбачає, що розростання жиру в ногах запускають жіночі статеві гормони. Але підтверджень цьому поки немає.

Проте понад 50% учасниць міжнародного анкетування з ліпедемою відзначили, що перші ознаки захворювання у них з'явилися саме в період статевого дозрівання, коли відбуваються значні зміни на рівні статевих гормонів. Ще у 10% перші симптоми з'явилися під час вагітності чи менопаузи.

Симптоми ліпідеми

Фахівець, який точно зможе діагностувати ліпедему, це хірург або лімфолог. У встановленні цього діагнозу не допоможуть наявні інструментальні методи: ліпедему не видно на УЗД, МРТ або інших обстеженнях. На початковій стадії симптоми хвороби настільки неспецифічні, що найчастіше беруться за банальне небажання жінки контролювати вагу.

У середньому між появою перших симптомів та постановкою діагнозу минає 17 років. Однак, є чіткі критерії, за якими можна розпізнати цю хворобу. Ось дві основні ознаки ліпедеми:

жирова тканина відкладається переважно на ногах, при цьому область гомілковостопних суглобів і ступні без надлишків жиру;

дуже чутлива шкіра на ногах – вона може боліти навіть без дотиків.

До інших симптомів ліпедеми належать:

легкість утворення синців на шкірі ніг;

на ногах шкіра менш еластична, ніж на руках;

перетяжки на ногах – жир розділений на сегменти.

Як лікувати ліпедему

Насамперед лікар запропонує скоригувати спосіб життя, харчування та спортивні навантаження. Такий підхід не вилікує ліпедему, але значно покращить самопочуття пацієнта та дозволить частково контролювати захворювання.

Спорт, зниження ваги та дієта допомагають покращити відтік лімфи від ніг. Важливо, щоб навантаження щодо колінних суглобів не було надлишковим: біг та інші серйозні навантаження на коліна не рекомендуються.

Серед пацієнтів найефективнішою вважається кетодієта, проте фактичних доказів цьому все ще немає, а дослідження поки що перебувають на початкових стадіях.

Хірургічне лікування ліпедеми

Ліпосакція – це єдиний метод лікування ліпедеми, що дозволяє розв'язувати проблему радикально. Під час операції хірург прибирає всю підшкірно-жирову клітковину, що розрослася, разом з лімфатичними вузлами і судинами.

Важливий нюанс: стандартна естетична ліпосакція у лікуванні ліпедеми не застосовується. Вона може призвести до травмування лімфатичної системи, посилення набряку та інших ускладнень.

При ліпедемі необхідно виконувати ліпосакцію під контролем спеціального обладнання, яке дає змогу візуалізувати лімфатичні судини за допомогою флуоресцентної речовини – індоціаніну зеленого.

Згідно зі світовою практикою після ліпосакції приблизно у половини пацієнтів з ліпедемою зменшується необхідність консервативного лікування.