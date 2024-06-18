Застуда органів

Раніше не лише пацієнти, а й гінекологи свято вірили, що переохолодження призводить до запалення органів малого таза. Застудити – це знизити температуру тіла або окремих його частин.

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На думку пацієнтів, застудитися можна так:

посидіти на холодному камені чи землі;

побути у мокрому купальнику біля басейну чи водойми;

побути на вітрі та холоді в легкому одязі, короткій спідниці, замерзнути;

походити босоніж по холодній поверхні.

Чи можна цими діями знизити температуру в органах малого таза та отримати аднексит (запалення яєчників та маткових труб)? Ні. Подібні погляди на причини запалення придатків відкидає медична спільнота. В останніх клінічних рекомендаціях переохолодження не згадується навіть як фактор ризику розвитку цих захворювань.

Що насправді призводить до запалення у малому тазі

Основна причина – це інфекції, що передаються статевим шляхом. До них відносяться:

хламідіоз;

трихомоніаз;

мікоплазмоз;

гонорея та інші ІПСШ.

Таке запалення може виникнути у людей зі зниженим імунітетом, наприклад, у ВІЛ-позитивних осіб, при порушенні місцевого захисту та локального протиінфекційного імунітету.

Іноді запалення розвивається через умовно-патогенні бактерії, що живуть у піхві: уреаплазми, стрептококів, кишкової палички, гарднерели та інших. Рідко до запалення органів малого таза нпризводять гриби актиноміцети чи туберкульозна мікобактерія.

Чому не можна застуди органи малого таза

Придатки, як і інші органи малого таза, дуже глибоко в тазу. Вони мало схильні до перепадів температур, тому що оточені кістками тазу, жировою клітковиною, шарами м'язів і зв'язок.

Температура органів малого таза становить приблизно 37,5 градусів за Цельсієм, і для того, щоб "застудити" їх, необхідно спочатку охолодити поверхневі шари – шкіру, підшкірний жир, м'язи й так далі.

Таке можливе лише у випадках обмороження 3 та 4 ступені. У реальному житті це відбувається, наприклад, в альпіністів, які застрягли в ущелині і тривалий час перебувають у мерзлоті. Це критичні статки на межі смерті, і тут вже зовсім не до яєчників, адже у таких ситуаціях важливо врятувати життя людини.

Та ж логіка застосовна і до сечового міхура, і до інших органів малого тазу. Всі вони надійно захищені кількома шарами різних тканин, і застудити їх просто посидівши на холодному камені не вийде.

Сам собою холод не здатний викликати інфекційний запальний процес, до нього призводять саме мікроорганізми. У поодиноких випадках холод може бути активатором запального процесу, якщо дівчина вже була заражена статевою інфекцією, а потім "застудилась". Але навіть у такій ситуації причина не є сам холод, а інфікування до переохолодження.