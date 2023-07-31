Алкоголь по-різному впливає на жінок і чоловіків. Через біологічні відмінності він швидше має негативний вплив на організм жінки, який триває довше, ніж у чоловіків. Такий ефект завдає чимало шкоди і впливає на фертильність – здатність відтворювати потомство.

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Як алкоголь впливає на менструальний цикл

Дослідження показують, що алкоголь може негативно вплинути на менструальний цикл:

підвищується рівень андрогену під час фолікулярної фази та рівень простагландинів, які можуть посилювати спазми при місячних;

збільшується рівень естрогену, тестостерону, а іноді лютеїнізуючого гормону, такий дисбаланс впливає на початок менструації, її тривалість і тяжкість, а й може знизити шанси на зачаття і навіть здатний призвести до безпліддя.

Інший вплив алкоголю на жіночий організм

Вживання алкоголю під час вагітності впливають на розвитку дитини. Малюк може народитися із зовнішніми чи когнітивними дефектами, наприклад відставати у розвитку.

Крім того, вживання алкоголю може завдати чималої шкоди організму:

викликати захворювання печінки, наприклад цироз або печінкову недостатність;

підвищити ризик захворювань серця;

вплинути на розвиток деменції;

підвищити ймовірність виникнення раку, особливо товстої кишки, печінки чи молочних залоз;

призвести до розвитку депресії;

призвести до травми.

Людина в алкогольному сп'янінні здатна нашкодити оточуючим. Також надмірна кількість алкоголю веде до отруєння, що може закінчитися смертю.