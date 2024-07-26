По его словам, данные со всего мира показывают, что люди, которые живут возле водоемов, чувствуют себя счастливее и живут дольше.

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Что такое голубые зоны

Голубые зоны – это территории, где люди имеют особенно длительный и здоровый образ жизни, что способствует долголетию и высокому качеству жизни. Такие регионы известны своей высокой долей долгожителей и низким уровнем заболеваний.

Бюттнер отметил, что большинство "голубых зон" расположены у воды:

Окинава в Японии,

Сардиния в Италии,

Икария в Греции,

Никоя в Коста-Рике.

Он предполагает, что вода может иметь успокаивающее действие или смягчать климат, что, в свою очередь, способствует повышению уровня счастья.

Почему вода продлевает жизнь

Исследование, опубликованное в 2017 году в журнале BMJ Open, также подтверждает, что время, проведенное у моря, озер или рек, благотворно влияет на здоровье и общее благополучие, а также может быть профилактикой различных заболеваний.

Бюттнер, который сам живет в Майами-Бич, утверждает, что местоположение играет значительную роль в его личном благополучии. Он отмечает, что не только вода важна, но и то, что благоприятная погода и окружение способствуют ведению активного и здорового образа жизни.

Он рассказал, что ежедневно наслаждается видом на океан, где плавает, и пляжем, которым гуляет, выбрав это место для жизни не случайно, а из-за удобства поддержания активности без особых усилий.

Бюттнер также высказался о том, что важна не столько интенсивность физической активности, сколько ее регулярность и отсутствие боли, что делает ее приятной и повседневной частью жизни.

В дополнение к этому, Бюттнер назвал Сингапур "голубой зоной 2.0", отмечая, что в отличие от первобытных "голубых зон", которые сформировались естественным путем, Сингапур был создан человеком таким образом, что способствует долголетию его жителей. Бюттнер выделил девять ключевых факторов, благодаря которым Сингапур заслуживает статуса страны, способствующей долгой и здоровой жизни.