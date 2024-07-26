За його словами, дані з усього світу показують, що люди, які мешкають біля водойм, почуваються щасливішими та живуть довше.

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Що таке блакитні зони

Блакитні зони – це території, де люди мають особливо тривалий та здоровий спосіб життя, що сприяє довголіттю та високій якості життя. Такі регіони відомі своєю високою часткою довгожителів та низьким рівнем захворювань.

Бюттнер зазначив, що більшість "блакитних зон" розташовані біля води:

Окінава в Японії,

Сардинія в Італії,

Ікарія у Греції,

Нікоя у Коста-Ріці.

Він припускає, що вода може мати заспокійливу дію або помʼякшувати клімат, що, своєю чергою, сприяє підвищенню рівня щастя.

Чому вода продовжує життя

Дослідження, опубліковане у 2017 році в журналі BMJ Open, також підтверджує, що час, проведений біля моря, озер або річок, цілюще впливає на здоров'я та загальний добробут, а також може бути профілактикою різних захворювань.

Бюттнер, який сам мешкає в Маямі-Біч, стверджує, що місце розташування відіграє значну роль у його особистому добробуті. Він наголошує, що не лише вода важлива, а й те, що сприятлива погода та оточення сприяють веденню активного та здорового способу життя.

Він розповів, що щодня насолоджується видом на океан, де плаває, і пляжем, яким гуляє, обравши це місце для життя не випадково, а через зручність підтримки активності без особливих зусиль.

Бюттнер також висловився про те, що важлива не так інтенсивність фізичної активності, скільки її регулярність і відсутність болю, що робить її приємною та повсякденною частиною життя.

На додаток до цього, Бюттнер назвав Сінгапур "блакитною зоною 2.0", зазначаючи, що на відміну від первісних "блакитних зон", які сформувалися природним шляхом, Сінгапур був створений людиною таким чином, що сприяє довголіттю його мешканців. Бюттнер виділив дев'ять ключових факторів, завдяки яким Сінгапур заслуговує на статус країни, що сприяє довгому і здоровому життю.