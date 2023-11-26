Тяжка ковдра відрізняється своєю масою – від 2 до 15 кілограмів. Вона створює ефект стимуляції глибоким тиском (DSP).

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Користь важкої ковдри

Дослідження показують, що важка ковдра:

викликає у людини відчуття безпеки;

знижує пульс;

пригнічує синтез кортизолу;

стимулює вироблення мелатоніну.

В результаті якість сну покращується, що дозволяє краще відпочити. Крім того, люди, які використовують важку ковдру, часто описують свої відчуття як обійми, що саме по собі заспокоює.

Вчені рекомендують купувати ковдру масою, що становить 10% від маси тіла людини. При цьому не так важливо, з якого вона матеріалу. При виборі такої ковдри важливо враховувати кліматичні умови, особистий комфорт та відчуття безпеки: під ним має бути спокійно та зручно.

Кому важка ковдра не підходить

Однак, у важких ковдр є протипоказання: порушення дихання, апное уві сні, астма, клаустрофобія, знижений артеріальний тиск, діабет другого типу. У разі таких проблем використання такої ковдри може погіршити якість сну.

Важливо розуміти, що ковдра не може повністю захистити людину від тривоги, депресії або безсоння. Вона лише полегшує симптоми.

Крім того, для покращення якості сну можна дотримуватись регулярного режиму сну, спати в темряві, уникати переїдання та алкоголю перед сном, регулярно займатися фізичними вправами, працювати зі стресом за допомогою релаксаційних практик, медитації, йоги або звернутися за професійною допомогою.