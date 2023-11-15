Які функції має виконувати матрац

Почнемо з того, які функції має виконувати ваш матрац, адже від якості сну залежить багато. Він має рівномірно підтримувати хребет. Тобто без "провалів" і пружин, що випирають. Тільки так ви можете розслабитися та прийняти зручне положення.

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Відповідати вазі та зросту. Згадайте, наскільки некомфортно буває, коли вам доводиться згинати коліна в пошуках комфорту. Кожен матрац має бути спроєктований з урахуванням фізичних параметрів.

Збереження свіжості протягом усього терміну служби. Хороша вентиляція та відсутність перегріву – важливі аспекти. Адже ваш матрац не має перетворюватися на "спекотний острівець" і бути ідеальним місцем для розмноження бактерій.

Безпечні матеріали. Відсутність токсичних речовин у матеріалах – запорука вашого здоров'я. Матрац має приносити комфорт та не мати шкідливих речовин. Уникайте ЛОС, антипіренів, формальдегіду та фталатів. Ці речовини можуть негативно впливати на ваше здоров'я.

Як обрати матрац

Є кілька золотих правил вибору матраца, які варто дотримуватися, якщо ви хочете створити собі та своїм близьким зручне спальне місце.

Сходіть у магазин, де продаються матраци та протестуйте кілька варіантів. Обов'язково полежіть на ньому щонайменше 10 – 15 хвилин, щоб по-справжньому оцінити зручність.

Лайфхак: якщо вам сподобався матрац в готелі, спробуйте підібрати аналог або навіть спитати персонал, який вид вони використовують. Готельні матраци підбираються досить ретельно і, як правило, вони дуже зручні.

Ніколи не замовляйте матрац в інтернеті без тест-драйву. Навіть якщо у нього чудові відгуки. Те, що підійшло іншим, може вам не підійти. Враховуйте свою вагу та положення під час сну, щоб звузити діапазон.

Якщо у вас проблеми зі спиною, краще проконсультуватися зі своїм лікарем. Наприклад, при сколіозі та остеохондрозі рекомендуються жорсткі матраци. Але якщо у вас є хронічний біль, важливо враховувати різні нюанси, які може підказати фахівець.

Вибирайте матрац відповідно до свого зросту і ваги. Людям з нормальною масою тіл і без обмежень здоров'я вільніші у своєму виборі, але якщо у вас високий ІМТ, обов'язково зверніть увагу на те, яку жорсткість має виріб.