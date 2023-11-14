Про те, чому снодійне не завжди допомагає побороти безсоння, у чому небезпека цих препаратів і як налагодити сон, 24 Каналу розповів кандидат медичних наук, перший ейдж-менеджер України, засновник клубної клініки з керування віком AM System та онлайн-сервісу новітньої превентивної медицини GAMA Consulting Євген Шагов.

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Лікар “Для нашого суб'єктивного сприйняття безсоння – це діагноз, а снодійне – ліки. Однак насправді все трохи складніше. І як від застуд, що викликані вірусом, не допоможуть антибіотики, так і здоровий сон не завжди є показанням для прийому снодійного.”

Причини безсоння

Не можете заснути і погано спите? Це симптоми, а не причина. А причиною може бути:

порушення балансу нейротрансмітерів гамма-аміномасляної кислоти та гістаміну, що впливають на цикли сну та неспання,

дисбаланс норадреналіну, ацетилхоліну та серотоніну,

нестача гормону мелатоніну, який регулює добові ритми,

гіперактивація нейроендокринної системи через хронічний стрес,

порушення циркадного ритму (циркадний контроль сну та неспання),

підвищення рівня кортизолу та адренокортикотропного гормону (АКТГ) або порушення регуляції кортикотропін-релізінг-фактора,

інші порушення, які модулює вісь гіпоталамо-гіпофізарно-надниркових залоз (наша система адаптації та реакції на стрес).

Як снодійне може нашкодити

Тому що у вас безсоння, але дайте відповідь на запитання: "Який засіб та від якої саме причини безсоння вам потрібен?"

Снодійне – це не назва препарату, а радше наше очікування від нього. А препарат може бути рослинним седативним (заспокійливим), нейромедіатором гальмівної дії, хронобіотиком, антигістамінним засобом, агоністом бензодіазепінових рецепторів, гормональним засобом (мелатонін) тощо.

І як оливкова олія для смаження відрізняється від моторного мастила для двигуна, так і різні категорії, на перший погляд, однотипних препаратів (бо всі ж називають снодійним, вірно?) виконують геть різні задачі. То снодійне може не спрацювати? Так, але… Неправильно підібраний препарат може навіть нашкодити:

викликати сонливість на наступний день;

знижувати концентрацію та погіршувати пам’ять;

ускладнювати ранкове пробудження через відчуття "похмілля";

провокувати головний біль та запаморочення;

викликати порушення з боку роботи ШКТ, сухість у роті та нудоту;

порушувати координацію рухів, через що, зокрема, важко та небезпечно потім сідати за кермо;

викликати кошмари та посилювати прояви синдрому неспокійних ніг.

Євген Шагов “Якщо це антигістамінний препарат, додатково ви ще позбавляєте себе ліків проти можливої алергії у майбутньому (через резистентність), якщо гормональний – зайвий раз втручаєтесь в порушений ендокринний баланс, провокуючи поглиблення проблеми. І це не кажучи вже про ризик передозування та залежність, яку викликають деякі снодійні препарати. Якщо ви не знали, Мерилін Монро померла саме через них.”

Неправильне уявлення про безсоння

І, напевно, найголовніше. Снодійне (хоч мелатонін, хоч фармакологічні засоби) потрібне лише у випадку, коли у вас дійсно безсоння. Це коли у вас складнощі з засипанням, з підтримкою сну чи раннє пробудження з неможливістю далі заснути.

Тобто ви лягли о 22.30, розслаблені, в кімнаті без зайвого освітлення та шуму, будильник увімкнули ще до того, як чистили зуби, і після цього телефон в руки не брали, пролежали з заплющеними очима півтори години й так і не змогли заснути. Або ледь заснули і через годину прокинулись та залишок ночі крутились з боку на бік в марній надії знов бачити сни. Без спроб перевірити справність лампочки в холодильнику та оновлення стрічки новин.

Євген Шагов “А коли ви гортаєте телеграм-канали до 1 ночі або дивитесь серіали до опівночі, потім врешті вирішуєте перекусити і від цього не можете заснути, а зранку ненавидите весь світ – це не безсоння. Це порушення режиму, збій циркадних ритмів та безвідповідальне ставлення до здоров'я, яке призводить до порушення ендокринного балансу, дисбалансу нейротрансмітерів та зниження якості всього життя, а не тільки сну. Скоріш за все вам потрібен режим, якісний антистрес та гігієна сну, а не пігулки, які ви сподіваєтесь вас "вимкнуть".”

А коли ви гортаєте телеграм-канали до 1 ночі або дивитесь серіали до опівночі, потім врешті вирішуєте перекусити і від цього не можете заснути, а зранку ненавидите весь світ – це не безсоння. Це порушення режиму, збій циркадних ритмів та безвідповідальне ставлення до здоров'я, яке призводить до порушення ендокринного балансу, дисбалансу нейротрансмітерів та зниження якості всього життя, а не тільки сну. Скоріш за все вам потрібен режим, якісний антистрес та гігієна сну, а не пігулки, які ви сподіваєтесь вас "вимкнуть".

Що ж робити

Найкраще снодійне — це режим, адекватні фізичні навантаження та стрес-менеджмент для відновлення рівноваги між кортизолом та мелатоніном. А пігулки, звичайно, теж можуть знадобитись. Однак, про це вам повинен сказати лікар.

В ідеальні, невролог чи ендокринолог, що знається на превентивній медицині та порадить, наприклад, індивідуальну комбінації магнію, мелатоніну та триптофану, а не антидепресанти з синтетичними седативними. Хоча ні ті, ні інші замість вас не підуть спати о 22.00. А це – найважливіше, що потрібно для нормального сну.

