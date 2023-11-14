О том, почему снотворное не всегда помогает побороть бессонницу, в чем опасность этих препаратов и как наладить сон. 24 Канала рассказал кандидат медицинских наук, первый эйдж-менеджер Украины, основатель клубной клиники по управлению возрастом AM System и онлайн-сервиса новейшей превентивной медицины GAMA Consulting Евгений Шагов.
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Врач
“Для нашего субъективного восприятия бессонницы – это диагноз, а снотворное – лекарство. Однако на самом деле все сложнее. И как от простуд, вызванных вирусом, не помогут антибиотики, так и здоровый сон не всегда является показанием для приема снотворного.
Причины бессонницы
Не можете уснуть и плохо спите? Это симптомы, а не причина. А причиной может быть:
- нарушение баланса нейротрансмиттеров гамма-аминомасляной кислоты и гистамина, влияющих на циклы сна и бодрствования,
- дисбаланс норадреналина, ацетилхолина и серотонина,
- недостаток гормона мелатонина, регулирующего суточные ритмы,
- гиперактивация нейроэндокринной системы из-за хронического стресса,
- нарушение циркадного ритма (циркадный контроль сна и бодрствования),
- повышение уровня кортизола и адренокортикотропного гормона (АКТГ) или нарушение регуляции кортикотропин-релизинг-фактора,
- другие нарушения, модулирующие ось гипоталамо-гипофизарно-надпочечников (наша система адаптации и реакции на стресс).
Как снотворное может навредить
Потому что у вас бессонница, но ответьте на вопрос: "Какое средство и от какой именно причины бессонницы вам нужно?"
Снотворное – это не название препарата, а скорее наше ожидание от него. А препарат может быть растительным седативным (успокаивающим), нейромедиатором тормозного действия, хронобиотиком, антигистаминным средством, агонистом бензодиазепиновых рецепторов, гормональным средством (мелатонин).
И как оливковое масло для жарки отличается от моторной смазки для двигателя, так и разные категории, на первый взгляд, однотипных препаратов (ибо все же называют снотворным, верно?) выполняют разные задачи. Так снотворное может не сработать? Да, но… Неправильно подобранный препарат может даже навредить:
- вызвать сонливость на следующий день;
- снижать концентрацию и ухудшать память;
- усложнять утреннее пробуждение из-за ощущения "похмелья";
- провоцировать головную боль и головокружение;
- вызвать нарушения со стороны работы ЖКТ, сухость во рту и тошноту;
- нарушать координацию движений, поэтому, в частности, трудно и опасно потом садиться за руль;
- вызывать кошмары и усугублять проявления синдрома беспокойных ног.
Евгений Шагов
“Если это антигистаминный препарат, дополнительно вы еще лишаете себя лекарства против возможной аллергии в будущем (из-за резистентности), если гормональный – лишний раз вмешиваетесь в нарушенный эндокринный баланс, провоцируя углубление проблемы. И это не говоря уже о риске передозировки и зависимости, которую вызывают некоторые снотворные препараты. Если вы не знали, Мэрилин Монро умерла именно из-за них.
Неправильное представление о бессоннице
И, пожалуй, самое главное. Снотворное (хоть мелатонин, хоть фармакологические средства) нужно только в случае, когда у вас действительно бессонница. Это когда у вас сложности с засыпанием, с поддержкой сна или раннее пробуждение с невозможностью дальше уснуть.
То есть вы легли в 22:30, расслаблены, в комнате без лишнего освещения и шума, будильник включили еще до того, как чистили зубы, и после этого телефон в руки не брали, пролежали с закрытыми глазами полтора часа и так и не смогли заснуть. Или едва заснули и через час проснулись и остаток ночи крутились из стороны в сторону в тщетной надежде снова видеть сны. Без попыток проверить исправность лампочки в холодильнике и обновления новостной ленты.
Евгений Шагов
“А когда вы листаете телеграмм-каналы до 1 ночи или смотрите сериалы до полуночи, потом наконец-то решаете перекусить и от этого не можете заснуть, а утром ненавидите весь мир – это не бессонница. Это нарушение режима, сбой циркадных ритмов и безответственное отношение к здоровью, которое приводит к нарушению эндокринного баланса, дисбалансу нейротрансмиттеров и снижению качества жизни, а не только сна. Скорее всего, вам нужен режим, качественный антистресс и гигиена сна, а не таблетки, которые вы надеетесь вас "выключать".
А когда вы пролистываете телеграмм-каналы до 1 ночи или смотрите сериалы до полуночи, потом в конце концов решаете перекусить и от этого не можете заснуть, а утром ненавидите весь мир – это не бессонница. Это нарушение режима, сбой циркадных ритмов и безответственное отношение к здоровью, которое приводит к нарушению эндокринного баланса, дисбалансу нейротрансмиттеров и снижению качества жизни, а не только сна. Скорее всего, вам нужен режим, качественный антистресс и гигиена сна, а не таблетки, которые вы надеетесь вас "выключать".
Что же делать
Лучшее снотворное – это режим, адекватные физические нагрузки и стресс-менеджмент для восстановления равновесия между кортизолом и мелатонином. А таблетки, конечно, тоже могут пригодиться. Однако об этом вам должен сказать врач.
В идеальные, невролог или эндокринолог, знающий превентивную медицину и посоветует, например, индивидуальную комбинации магния, мелатонина и триптофана, а не антидепрессанты с синтетическими седативными. Хотя ни те, ни другие вместо вас не пойдут спать в 22:00. А это – самое важное, что нужно для нормального сна.