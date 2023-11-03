Споры о продолжительности сна

Вопрос оптимальной продолжительности сна долгое время оставался предметом обсуждения и исследований. Обычно взрослым рекомендуют спать не менее 7 часов в сутки, поскольку считается, что недостаточный сон может оказывать негативное влияние на физическое и психическое здоровье, а также увеличивать риски развития деменции и болезни Альцгеймера.

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Однако некоторые исследования также указывали на то, что люди, предпочитающие продолжительный сон ночью и короткую дневную сиесть, могут столкнуться с повышенным риском острой цереброваскулярной недостаточности.

Однако научное сообщество до сих пор не достигло консенсуса относительно оптимальной продолжительности сна и существует ли связь между этим показателем и здоровьем мозга.

Новое исследование продолжительности сна

Поэтому исследователи из Университет Осло (Норвегия) сотрудничали с учеными из нескольких стран, включая Данию, Швецию, Испанию, Великобританию, Германию, Швейцарию и США, чтобы глубже изучить этот вопрос.

Ученые обратили внимание, что состояние мозга включает множество параметров, и одним из ключевых является скорость атрофии коры мозга с возрастом. В процессе старения объем серого вещества уменьшается примерно на 15 – 20%. Этот процесс может ускоряться при понижении когнитивных функций, развитии болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, более низкие показатели атрофии коры мозга связывают со здоровым образом жизни.

Следовательно, если нехватка сна отрицательно влияет на мозг, вполне вероятно, что он будет коррелировать с более высокими показателями атрофии. Однако эксперты ВОЗ не сочли доказательства роли сна в нейродегенерации достаточно убедительными, чтобы включить его в 12 потенциальных факторов риска. И только в нескольких исследованиях проверяли связь между продолжительностью сна и атрофией мозга с помощью МРТ,

– добавил автор работы Андерс Мартин Фьелл.

Ученые проанализировали 8153 результата МРТ головного мозга 3893 жителей Европы и США в возрасте от 20 до 89 лет. Диагностику проводили в среднем в течение 2,51 года (максимум – 11,2 года). Также учитывались индекс массы тела, уровни дохода и образования, наличие симптомов депрессии. В дополнительный анализ включили 51 295 результатов МРТ более 47 тысяч участников. Некоторые люди прошли генетический анализ для изучения взаимосвязи сна и состояния мозга.

Как длительность сна влияет на состояние мозга

Ученые пришли к выводу, что продолжительность сна не связана с тонкостью коры, потерей объема или изменениями площади мозга. Пол участников и возраст тоже не отразились на результате. Тогда авторы научной работы решили рассмотреть всю выборку перекрестных данных и рассчитать сколько часов сна коррелирует с максимальным относительным объемом головного мозга и толщиной коры.

Выяснилось, что 6,5 часов – оптимальная продолжительность ночного отдыха (критическая нижняя граница – 5,7 часа, верхняя – 7,3 часа), причем не только для мозга, но и для качества сна в целом. Именно такое количество часов ассоциировалось с максимальным объемом подкорковых структур, наименьшими желудочками мозга и наиболее толстой корой.