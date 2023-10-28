Известно, что сердечно-сосудистые заболевания являются одной из самых частых причин смерти во всем мире, на них приходится около четверти всех смертей. Поэтому если есть шанс уменьшить эти риски, даже если он кажется незначительным, стоит не игнорировать оговорок.

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Сон влияет на здоровье сердца

Да, новое исследование в США показало, что мы не дооцениваем привычки ко сну, которые также могут оказать серьезное влияние на здоровье вашего сердца.

Специалисты Колумбийский университет обнаружили, что клетки кровеносных сосудов людей подвергаются воздействию вредных окислителей. Эту корреляцию наблюдали у участников исследования.

Как объяснили связь ученые

Это происходит вероятно потому, что клетки, подвергшиеся депривации сна, не смогли активировать антиоксидантную реакцию для очистки вредных молекул.

В результате в организме возникает воспаление, которое и приводит к дисфункции, являющейся критической ранней стадией развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Наши результаты являются прямыми доказательствами того, что легкий хронический дефицит сна вызывает сердечные заболевания.

– отметила руководитель исследования, директор Центра медицины сна в Колумбийском университете Саня Елич.

Детали исследования