Впрочем, диетологи предупреждают, что эта популярная закуска может причинить вред здоровью, а потому употреблять ее на регулярной основе точно не стоит.
Смотрите также Действительно ли жирная пища вредит вашему здоровью – спойлер: это не всегда так
Прежде всего, есть три причины:
- Во-первых, соленые, а также маринованные, консервированные огурцы обладают низкой пищевой ценностью;
- Во-вторых, они могут повышать уровень АД.
Избыток соли увеличивает содержание натрия, что делает соленые огурцы вредными для здоровья. Регулярное потребление дополнительного количества натрия может привести к проблемам, в частности спровоцировать гипертонию. Людям, уже имеющим в анамнезе это заболевание однозначно нужно потреблять соленые огурцы дозированно.
- В-третьих, это может нанести вред почкам. Опять же – дело в соли.
А если вы делаете салат из соленых огурцов с добавлением растительного масла, это может дополнительно повышать уровень холестерина. Следовательно, возникает реальная угроза обострения сердечных заболеваний.