Впрочем, диетологи предупреждают, что эта популярная закуска может причинить вред здоровью, а потому употреблять ее на регулярной основе точно не стоит.

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Прежде всего, есть три причины:

Во-первых, соленые, а также маринованные, консервированные огурцы обладают низкой пищевой ценностью;

Во-вторых, они могут повышать уровень АД.

Избыток соли увеличивает содержание натрия, что делает соленые огурцы вредными для здоровья. Регулярное потребление дополнительного количества натрия может привести к проблемам, в частности спровоцировать гипертонию. Людям, уже имеющим в анамнезе это заболевание однозначно нужно потреблять соленые огурцы дозированно.

В-третьих, это может нанести вред почкам. Опять же – дело в соли.

Стоит знать. Обычный соленый огурец среднего размера содержит 569 миллиграмм натрия. При том, что суточная потребность взрослого организма составляет 2 300 миллиграммов, а это всего-навсего – четыре огурца. Избыток натрия в организме может стать причиной вздутия, задержки воды, высокого давления и, как следствие, ощутимой нагрузки на почки.

А если вы делаете салат из соленых огурцов с добавлением растительного масла, это может дополнительно повышать уровень холестерина. Следовательно, возникает реальная угроза обострения сердечных заболеваний.