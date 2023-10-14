Не все жиры одинаковы

Есть много видов жиров, и они все играют важную роль в жизни человека. Жиры или липиды являются основным источником энергии для организма. Жирные кислоты, состоящие из жиров, входят в состав клеточных мембран, помогают поглотить и транспортировать жирорастворимые витамины A, D, E, K и выполняют другие важные функции в организме.

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Некоторые виды жиров могут быть потенциально вредны для здоровья сердца, и их употребление должно быть ограничено. Трансжиры, часто встречающиеся в промышленно изготовленных продуктах, считаются наиболее опасными для сердечно-сосудистой системы. Насыщенные жиры, преимущественно содержащиеся в продуктах животного происхождения, могут повышать риск сердечных заболеваний и способствовать набору лишнего веса.

Трансжиры – вредны

Трансжиры – это настоящие преступники в мире питания. Некоторые из них природное происхождение и содержатся в мясе и молоке, но основная часть трансжиров производится искусственно в процессе гидрогенизации – превращение жидких масел в твердые или полутвердые жиры на производстве. Они попадают в продукты, такие как печенье, пицца, картофель фри и другие блюда, которые готовятся во фритюре, а также в тортах и подобных изделиях.

Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина в крови. Этот холестерин может оседать на стенках сосудов, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время, трансжиры снижают уровень "хорошего" холестерина, который выполняет функцию "уборщика" и выводит часть плохого холестерина из крови для расщепления в печени.

Насыщенные жиры – норм, но в меру

Насыщенные жирные кислоты не так опасны. Источники таких жиров: красное мясо, птица, сало, молочные продукты, творог, кокосовое и сливочное масло, а также булочки и другие продукты производства.

Употребление насыщенных жиров увеличивает общий уровень холестерина, из-за чего доля вредного холестерина может стать больше. Но насыщенные жиры лишь немного увеличивают риск развития ишемической болезни сердца, то есть не так плохи, как о них думают.

Ненасыщенные жиры – любовь

Полезными считаются ненасыщенные жирные кислоты. Они чаще всего остаются редкими при комнатной температуре. Основные источники ненасыщенных жиров – овощи, орехи, семена и рыба.

Мононенасыщенные жирные кислоты встречаются в оливковом, арахисовом, рапсовом и подсолнечном масле, а также в авокадо и большинстве видов орехов. К наиболее известным полиненасыщенным жирным кислотам относятся омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они полезны, поскольку способствуют снижению уровня холестерина в крови и уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Следовательно, не нужно ограничивать общее употребление жиров, но следует тщательно выбирать их источники. То есть, добавлять в меню минимально обработанные продукты: фрукты, овощи, орехи, цельнозерновые продукты, масла, йогурты и морепродукты.