Несподіване відкриття: виявили розбіжності у циркадних ритмах жінок та чоловіків
Дослідники з Університету Пенсильванії виявили, що у чоловіків та жінок відрізняються циркадні ритми.
У дослідженні взяло участь 53 000 людей. Виявилось, що вік і стать суттєво впливають на циркадні ритми. Робота опублікована у журналі Science.
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У тому числі вони містять обмін речовин, сон, неспання, прийом і засвоєння їжі, що залежать від режиму дня.
Дослідники виявили, що жінки переважно є "жайворонками", тоді як чоловіки більш схильні до нічної активності.
Також цікаво, що у порівнянні з чоловіками жінки стійкіші до порушень їх природного циркадного ритму. І, як правило, так само як і діти, жінки активніші впродовж дня. Однак вночі вони менше енергійні за чоловіків.
Окрім того, жінки проводять більше часу уві сні, а під час сну частіше перебувають у повільній глибокій фазі сну. З іншого боку, чоловіки частіше дрімають після обіду.
Дослідники не знайшли жодних причин таких розбіжностей. Але вони підозрюють, що це пов'язано з материнською роллю, яку переважно виконують жінки. Тому для них природно мати циркадний ритм, співзвучний з нащадками.