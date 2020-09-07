Исследователи из Университета Пенсильвании обнаружили, что у мужчин и женщин разные циркадные ритмы.

В исследовании приняли участие 53 000 человек. Оказалось, что возраст и пол существенно влияют на циркадные ритмы. Работа опубликована в журнале Science.

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Циркадные ритмы – что это? Это колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. В том числе они содержат обмен веществ, сон, бодрствование, прием и усвоение пищи, зависящие от режима дня.

Исследователи обнаружили, что женщины в основном являются "жаворонками", тогда как мужчины более склонны к ночной активности.

Также интересно, что по сравнению с мужчинами женщины более устойчивы к нарушениям их естественного циркадного ритма. И, как правило, так же как и дети, женщины активнее в течение дня. Однако ночью они менее энергичны, чем мужчины.

Кроме того, женщины проводят больше времени во сне, а во время сна чаще находятся в медленной глубокой фазе сна. С другой стороны, мужчины чаще дремают после обеда.

Исследователи не нашли никаких причин таких расхождений. Но они подозревают, что это связано с материнской ролью, которую в основном выполняют женщины. Поэтому для них естественно иметь циркадный ритм, созвучный с потомками.