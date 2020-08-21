Назвали простий спосіб зменшення ризику раку грудей
Результати великого дослідження показали, що заміна червоного м'яса на м'ясо птиці може значно знизити ризик раку молочної залози.
Звіт про роботу американських вчених опублікований в журналі International Journal of Cancer.
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Вони виявили, що вживання великої кількості червоного м'яса пов'язане з підвищеним ризиком розвитку інвазивного раку молочної залози, але вживання великої кількості м'яса свійської птиці (курка, індичка, качка) пов'язане зі зменшенням ризику розвитку цього захворювання.
Як проходило дослідження
В ході дослідження вчені аналізували рівень споживання і процес приготування м'яса, спостерігаючи за 42012 жінками протягом семи років. За період спостереження у них було діагностовано 1 536 випадків інвазивного раку молочної залози.
Червоне м'ясо та рак
Вчені визначили, що в учасниць, які вживали найбільшу кількість червоного м'яса, ризик розвитку раку молочної залози був на 23% вище, ніж у тих, хто вживав мінімальну кількість. Однак жінки, які вживали найбільшу кількість м'яса свійської птиці, мали на 15% менший ризик розвитку захворювання, ніж жінки з найнижчим рівнем його споживання.
На результати не вплинули навіть такі чинники, як фізична активність, ожиріння і вживання алкоголю. Не було також встановлено жодного зв'язку між способом приготування м'яса і ризиком раку молочної залози.
Науковці зазначили, що сам механізм, за допомогою якого споживання м'яса птиці знижує ризик раку молочної залози, поки незрозумілий.