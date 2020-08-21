Результати великого дослідження показали, що заміна червоного м'яса на м'ясо птиці може значно знизити ризик раку молочної залози.

Звіт про роботу американських вчених опублікований в журналі International Journal of Cancer.

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Вони виявили, що вживання великої кількості червоного м'яса пов'язане з підвищеним ризиком розвитку інвазивного раку молочної залози, але вживання великої кількості м'яса свійської птиці (курка, індичка, качка) пов'язане зі зменшенням ризику розвитку цього захворювання.

Як проходило дослідження

В ході дослідження вчені аналізували рівень споживання і процес приготування м'яса, спостерігаючи за 42012 жінками протягом семи років. За період спостереження у них було діагностовано 1 536 випадків інвазивного раку молочної залози.

Червоне м'ясо та рак

Вчені визначили, що в учасниць, які вживали найбільшу кількість червоного м'яса, ризик розвитку раку молочної залози був на 23% вище, ніж у тих, хто вживав мінімальну кількість. Однак жінки, які вживали найбільшу кількість м'яса свійської птиці, мали на 15% менший ризик розвитку захворювання, ніж жінки з найнижчим рівнем його споживання.

На результати не вплинули навіть такі чинники, як фізична активність, ожиріння і вживання алкоголю. Не було також встановлено жодного зв'язку між способом приготування м'яса і ризиком раку молочної залози.

Науковці зазначили, що сам механізм, за допомогою якого споживання м'яса птиці знижує ризик раку молочної залози, поки незрозумілий.