Чоловіки з раком молочної залози з більшою ймовірністю вмирають, ніж жінки з таким самим діагнозом. Але він зустрічається у них вкрай рідко.

Про це свідчить нове дослідження вчених з американського Університету Вандербільта, опубліковане в JAMA Oncology.

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Автори припускають, що відмінності можуть бути обумовлені менш ефективним лікуванням і нездоровим способом життя чоловіків. Смертність протягом п'яти років після діагнозу серед чоловіків була на 19% вищою, ніж серед жінок з раком молочної залози.

Як проходило дослідження

У чоловіків рак молочної залози розвивається порівняно рідко – на них припадає менше 1% всіх випадків хвороби, тому авторам було складно набрати достатню кількість чоловіків для дослідження. Вчені використовували дані за 11 років (з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2014 року), у їхній вибірці було 1,8 мільйона пацієнток жіночої статі, але тільки 16025 пацієнтів чоловічої статі.

В ході дослідження вчені визначили, що близько 85% випадків раку молочної залози у чоловіків були ER-позитивним. Це на 10% частіше, ніж у жінок з раком молочної залози (75%).

Термін "ER-позитивний" означає, що в клітинах раку молочної залози є рецептори до жіночого статевого гормону естрогену (в деякій кількості він присутній і в організмі чоловіка). У таких випадках естроген може стимулювати ріст пухлини. Такі ракові утворення мають тенденцію зростати та поширюватися швидше.

Чому чоловіки частіше помирають від раку

За словами авторів, попередні дослідження показали, що гормональне лікування може бути менш ефективним для чоловіків, ніж для жінок. Іншими факторами, які можуть впливати на рівень смертності серед чоловіків, можуть бути куріння, вживання алкоголю, відсутність фізичної активності та ожиріння.

Клінічні характеристики і недостатнє лікування були пов'язані з 63% статевих відмінностей в рівнях смертності від раку молочної залози. Автори підкреслюють, що необхідно більше досліджень, присвячених раку молочної залози у чоловіків.