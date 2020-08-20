Мужчины с раком молочной железы с большей вероятностью умирают, чем женщины с таким же диагнозом. Но он встречается у них крайне редко.

Об этом свидетельствует новое исследование ученых из американского Университета Вандербильта, опубликованное в JAMA Oncology.

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Авторы предполагают, что различия могут быть обусловлены менее эффективным лечением и нездоровым образом жизни мужчин. Смертность в течение пяти лет после диагноза среди мужчин была на 19% выше, чем среди женщин с раком молочной железы.

Как проходило исследование

У мужчин рак молочной железы развивается сравнительно редко – на них приходится менее 1% всех случаев болезни, поэтому авторам было сложно набрать достаточное количество мужчин для исследования. Ученые использовали данные за 11 лет (с 1 января 2004 года по 31 декабря 2014 года), в их выборке было 1,8 миллиона пациенток женского пола, но только 16025 пациентов мужского пола.

В ходе исследования ученые определили, что около 85% случаев рака молочной железы у мужчин были ER-положительным. Это на 10% чаще, чем у женщин с раком молочной железы (75%).

Термин "ER-положительный" означает, что в клетках рака молочной железы имеются рецепторы к женскому половому гормону эстрогену (в некотором количестве он присутствует и в организме мужчины). В таких случаях эстроген может стимулировать рост опухоли. Такие раковые образования имеют тенденцию расти и распространяться быстрее.

Почему мужчины чаще умирают от рака

По словам авторов, предыдущие исследования показали, что гормональное лечение может быть менее эффективным для мужчин, чем для женщин. Другими факторами, которые могут влиять на уровень смертности среди мужчин, могут быть курение, употребление алкоголя, отсутствие физической активности и ожирение.

Клинические характеристики и недостаточное лечение были связаны с 63% половых различий в уровнях смертности от рака молочной железы. Авторы подчеркивают, что необходимо больше исследований рака молочной железы у мужчин.