Результаты большого исследования показали, что замена красного мяса на мясо птицы может значительно снизить риск рака молочной железы.

Отчет о работе американских ученых опубликован в журнале International Journal of Cancer.

Также по теме: У мужчин выше смертность от рака молочных желез, чем у женщин

Они обнаружили, что употребление большого количества красного мяса связано с повышенным риском развития инвазивного рака молочной железы, а употребление большого количества мяса домашней птицы (курица, индейка, утка) связано с уменьшением риска развития этого заболевания.

Как проходило исследование

В ходе исследования ученые анализировали уровень потребления и процесс приготовления мяса, наблюдая за 42 012 женщинами в течение семи лет. За период наблюдения у них было диагностировано 1 536 случаев инвазивного рака молочной железы.

Красное мясо и рак

Ученые определили, что у участниц, которые употребляли наибольшее количество красного мяса, риск развития рака молочной железы был на 23% выше, чем у тех, кто употреблял минимальное количество. Однако женщины, которые употребляли наибольшее количество мяса домашней птицы, имели на 15% меньший риск развития заболевания, чем женщины с низким уровнем его потребления.

На результаты не повлияли даже такие факторы, как физическая активность, ожирение и употребление алкоголя. Не было также установлено никакой связи между способом приготовления мяса и риском рака молочной железы.

Ученые отметили, что сам механизм, с помощью которого потребление мяса птицы снижает риск рака молочной железы, пока непонятен.