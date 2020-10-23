Японські вчені довели, що щоденне вживання 4 або більше чашок зеленого чаю плюс 2 або більше кави знижує ризик смерті на 63% протягом приблизно 5 років.

Вживання зеленого чаю і кави пов'язане зі зниженням ризику смерті у людей, які страждають на цукровий діабет 2 типу. Про це говорить нове дослідження, опубліковане в BMJ Open Diabetes Research & Care.

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Як відбувалося дослідження

Дослідження було проведено в Японії. Вони відстежували стан здоров’я 4923 японців (2790 чоловіків, 2133 жінок) з діабетом 2 типу (середній вік 66 років) в середньому трохи більш як 5 років. Всі вони були включені в "Реєстр діабету Фукуока", багатоцентрове дослідження, яке вивчало вплив медикаментозного лікування і способу життя на тривалість життя пацієнтів з діабетом 2 типу.

Кожен з них заповнив анкету, що складається з 58 пунктів, в яку входили питання про те, скільки зеленого чаю і кави вони пили щодня. Також учасники дослідження надали довідкову інформацію про фактори способу життя, таких як регулярні фізичні вправи, куріння, вживання алкоголю і нічні години сну.

Вплив чаю і кави на тривалість життя

Люди, які страждають на діабет 2 типу випивали одну чашку зеленого чаю в день, ризик смерті при цьому знижувався на 15%, дві-три чашки – на 27%, чотири чашки – на 40%.

Аналогічні дані були отримані й для кави: одна чашка в день була пов'язана зі зниженням ризику смерті на 19%, дві чашки – на 41%.Можливо, що спільна дія цих двох напоїв підсилює ефект.

дві-три чашки зеленого чаю і дві чашки кави в день були пов'язані зі зниженням ризику на 51%;

чотири чашки зеленого чаю та одна чашка кави – на 58%;

чотири чашки зеленого чаю і дві чашки кави – на 63%.

Вчені підкреслюють, що дослідження такого типу не може довести, що саме вживання чаю і кави продовжило життя його учасникам.

Автори наукової роботи доводять, що чай і кава містять велику кількість антиоксидантів і протизапальних компонентів. Потенційно це може пояснити те, що їх вживання пов'язане зі зниженням ризику смерті.