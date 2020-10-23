Японские ученые доказали, что ежедневное употребление 4 или более чашек зеленого чая плюс 2 или более кофе снижает риск смерти на 63% в течение примерно 5 лет.

Употребление зеленого чая и кофе связано со снижением риска смерти у людей, страдающих сахарным диабетом 2 типа. Об этом говорит новое исследование, опубликованное в BMJ Open Diabetes Research & Care.

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Как происходило исследование

Исследование было проведено в Японии. Они отслеживали состояние здоровья 4923 японцев (2790 мужчин, 2133 женщин) с диабетом 2 типа (средний возраст 66 лет) в среднем чуть более 5 лет. Все они были включены в "Реестр диабета Фукуока", многоцентровое исследование, которое изучало влияние медикаментозного лечения и образа жизни на продолжительность жизни пациентов с диабетом 2 типа.

Каждый из них заполнил анкету, состоящую из 58 пунктов, в которую входили вопросы о том, сколько зеленого чая и кофе они пили ежедневно. Также участники исследования предоставили справочную информацию о факторах образа жизни, таких как регулярные физические упражнения, курение, употребление алкоголя и ночные часы сна.

Влияние чая и кофе на продолжительность жизни

Люди, которые страдают диабетом 2 типа выпивали одну чашку зеленого чая в день, риск смерти при этом снижался на 15%, две-три чашки – на 27%, четыре чашки – на 40%.

Аналогичные данные были получены и для кофе: одна чашка в день была связана со снижением риска смерти на 19%, две чашки – на 41%.Возможно, что совместное действие этих двух напитков усиливает эффект.

две-три чашки зеленого чая и две чашки кофе в день были связаны со снижением риска на 51%;

четыре чашки зеленого чая и одна чашка кофе-на 58%;

четыре чашки зеленого чая и две чашки кофе – на 63%.

Ученые подчеркивают, что исследование такого типа не может доказать, что именно употребление чая и кофе продлило жизнь его участникам.

Авторы научной работы доказывают, что чай и кофе содержат большое количество антиоксидантов и противовоспалительных компонентов. Потенциально это может объяснить то, что их употребление связано со снижением риска смерти.