В 2020 году вопрос о роли вирусов в развитии сахарного диабета 1 типа стало особенно актуальным: ученые связали риск этой болезни с COVID-19. Новое исследование выявило, какие именно механизмы приводят к поражению поджелудочной железы при вирусной инфекции.

В нем ученые сфокусировались на энтеровирусах. О своем открытии они написали в Cell Reports Medicine.

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Какие вирусы могут вызвать диабет

Энтеровирусы могут вызывать широкий спектр заболеваний от гриппоподобных до очень тяжелых (менингит, перикардит, панкреатит). Несколько исследований ранее демонстрировали, что вирусы способны провоцировать развитие сахарного диабета 1 типа. К этой группе относятся вирусы Коксаки, полиовирус, эховирус.

Ученые предполагали, что энтеровирусы могут непосредственно повреждать поджелудочную железу, которая вырабатывает инсулин. Но как именно это происходит, до сих пор оставалось загадкой.

Также есть данные , что коронавирус SARS-CoV-2 также может вызвать диабет.

Как происходило новое исследование

В новом исследовании международная группа ученых установила, что сахарный диабет вызывает энтеровирус Коксаки типа B4 (CVB4). Это открытие может дать путь новым стратегиям лечения и профилактики.

Ученые исследовали влияние вируса на поджелудочную железу у животных – туда были пересажены человеческие клетки, которые вырабатывают инсулин. Оказалось, что вирусы Коксаки запускали каскад реакций, который "выключал" ген PDX1, крайне важен для бета-клеток поджелудочной железы. Бета-клетки начинали работать неправильно, инсулин переставал вырабатываться.

Дальнейшие исследования "вирусного" механизма, который прекращает выработку инсулина, могут раскрыть потенциал применения противовирусных препаратов и вакцин в профилактике диабета.



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