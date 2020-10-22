У 2020 році питання ролі вірусів у розвитку цукрового діабету 1 типу стало особливо актуальним: вчені пов'язали ризик цієї хвороби з COVID-19. Нове дослідження виявило, які саме механізми призводять до ураження підшлункової залози при вірусній інфекції.

У ньому вчені сфокусувалися на ентеровірусах. Про своє відкриття вони написали в Cell Reports Medicine.

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Які віруси можуть викликати діабет

Ентеровіруси можуть викликати широкий спектр захворювань від грипоподібних до дуже важких (менінгіт, перикардит, панкреатит). Кілька досліджень раніше демонстрували, що віруси здатні провокувати розвиток цукрового діабету 1 типу. До цієї групи належать віруси Коксакі, поліовірус, еховірус.

Вчені припускали, що ентеровіруси можуть безпосередньо ушкоджувати підшлункову залозу, яка виробляє інсулін. Але як саме це відбувається, досі залишалося загадкою.

Також є дані, що коронавірус SARS-CoV-2 також може викликати діабет.

Як відбувалося нове дослідження

У новому дослідженні міжнародна група вчених встановила, що цукровий діабет викликає ентеровірус Коксакі типу B4 (CVB4). Це відкриття може дати шлях новим стратегіям лікування і профілактики.

Вчені досліджували вплив вірусу на підшлункову залозу у тварин – туди були пересаджені людські клітини, які виробляють інсулін. Виявилося, що віруси Коксакі запускали каскад реакцій, який "вимикав" ген PDX1, вкрай важливий для бета-клітин підшлункової залози. Бета-клітини починали працювати неправильно, інсулін переставав вироблятися.

Подальші дослідження "вірусного" механізму, який припиняє вироблення інсуліну, можуть розкрити потенціал застосування противірусних препаратів і вакцин в профілактиці діабету.



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