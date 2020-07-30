Дослідження показало, що майбутні мами в 4 рази частіше заражаються коронавірусом, в порівнянні з населенням в цілому.

Дослідники з США протестували кров понад 1 300 вагітних, у яких пологи відбулися в період з квітня по червень в Філадельфії і Пенсільванії, пише Science Immunology.

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Вагітні та коронавірус

Тести показали, що близько 6,2% жінок мали антитіла до коронавірусу. При цьому аналізи крові інших категорій населення продемонстрували, що рівень цих антитіл становить 1,4%.

Чорношкірі і латиноамериканські жінки набагато частіше мали позитивний аналіз в тестах на антитіла до коронавірусу – 9,7% і 10,4% відповідно.

Це в 5 разів більше, ніж у білих і азійок, у яких ці показники становлять, відповідно 2% і 0,9%.

Автори дослідження тестування жінок на предмет наявності антитіл до коронавірусу, які приєднуються до шипоподібних білків. Саме ці білки віруси використовують для проникнення й інфікування клітин людини.

Цей тест на антитіла має чутливість в 100%, точність його результатів – 98,9%. А це значить, що тест взагалі не дає хибнопозитивних результатів і лише дуже невелика кількість хибнонегативних.