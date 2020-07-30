Згідно з даними, опублікованими французьким статистичним агентством Insee, в Європі протягом тижня в березні й квітні спостерігалося 50-відсоткове зростання надлишкової смертності.

Надлишкова смертність – число смертей в певний, яка є вищою, ніж можна було б очікувати. Цей показник широко використовується для оцінки того, скільки людей померло від COVID-19, пише Courthouse.

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Як проходило дослідження

За словами представників Insee, в Іспанії, Італії, Бельгії та Франції була найбільша кількість випадків смерті протягом тижня з 30 березня по 6 квітня, це було піком надлишкової смертності, яка пов'язана з епідемією коронавірусом в Європі.

У попередні роки число смертей, як правило, зменшувалася в березні після сезону грипу, а у 2020 році воно різко зросло, йдеться у звіті агентства, заснованому на даних, зібраних агентством ЄС Євростатом з 21 національної юрисдикції.

У ньому не згадуються дані з Великобританії, яка більше не є членом Європейського союзу і має найвищий в Європі показник смертності від коронавірусу.

Збільшення смертності

У порівнянні з даними за 2016-2019 роки в Європі в середньому за тиждень було зареєстровано на 50% більше смертей. Дані показали, що померло більше чоловіків, ніж жінок, і в основному це люди у віці 70 років і старше.

В Іспанії була найвища надлишкова смертність – 155%, за нею йдуть 91% в Бельгії, 67% в Італії та 60% у Франції. Рівень надлишкової смертності в Європі поступово знижувався і до початку травня практично зник.