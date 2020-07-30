У світі кількість хворих на коронавірус перевищила 17 мільйонів
Станом на ранок 30 липня у світі зафіксували понад 17,2 мільйони випадків коронавірусу COVID-19.
Зараження коронавірусом виявили у 213 країнах та територіях. Про це свідчать оновлені дані сайту Worldometer.
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1% або 66 385 пацієнтів у світі перебувають у серйозному або критичному стані.
Де найбільше виявлено випадків COVID-19
- США (4 568 037),
- Бразилія (2 555 518),
- Індія (1 584 384),
- Росія (834 499),
- Південна Африка (471 123).
Україна займає 33 місце в антирейтингу країн з найбільшою кількістю хворих.
Загалом з початку епідемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 68 794 осіб. З них – 38 154 одужали. На жаль, 1 673 пацієнти померли від ускладнень, викликаних COVID-19. На сьогодні хворіють 28 967 людей.
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