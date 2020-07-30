Станом на ранок 30 липня у світі зафіксували понад 17,2 мільйони випадків коронавірусу COVID-19.

Зараження коронавірусом виявили у 213 країнах та територіях. Про це свідчать оновлені дані сайту Worldometer.

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Загалом з початку епідемії у світі підтвердили 17 201 277 випадків інфікування COVID-19, 670 454 з них – летальні, 10 716 271 людина одужала. Дані станом на 10:30 за київським часом, 30 липня.

1% або 66 385 пацієнтів у світі перебувають у серйозному або критичному стані.

Де найбільше виявлено випадків COVID-19

США (4 568 037),

Бразилія (2 555 518),

Індія (1 584 384),

Росія (834 499),

Південна Африка (471 123).

Україна займає 33 місце в антирейтингу країн з найбільшою кількістю хворих.

Загалом з початку епідемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 68 794 осіб. З них – 38 154 одужали. На жаль, 1 673 пацієнти померли від ускладнень, викликаних COVID-19. На сьогодні хворіють 28 967 людей.