В мире количество больных коронавирусом превысило 17 миллионов
По состоянию на утро 30 июля в мире зафиксировали более 17,2 миллиона случаев коронавируса COVID-19.
Заражения коронавирусом обнаружили в 213 странах и территориях. Об этом свидетельствуют обновленные данные сайта Worldometer.
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1% или 66 385 пациентов в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.
Где больше всего выявлено случаев COVID-19
- США (4 568 037),
- Бразилия (2 555 518),
- Индия (1 584 384),
- Россия (834 499),
- Южная Африка (471 123).
Украина занимает 33 место в антирейтинге стран с наибольшим количеством больных.
Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 68 794 человек. Из них – 38 154 выздоровели. К сожалению, 1 673 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодня болеют 28 967 человек.
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