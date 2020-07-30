По состоянию на утро 30 июля в мире зафиксировали более 17,2 миллиона случаев коронавируса COVID-19.

Заражения коронавирусом обнаружили в 213 странах и территориях. Об этом свидетельствуют обновленные данные сайта Worldometer.

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Всего с начала эпидемии в мире подтвердили 17 201 277 случаев инфицирования COVID-19, 670 454 из них – летальные, 10 716 271 человек выздоровел. Данные по состоянию на 10:30 по киевскому времени, 30 июля.

1% или 66 385 пациентов в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

Где больше всего выявлено случаев COVID-19

США (4 568 037),

Бразилия (2 555 518),

Индия (1 584 384),

Россия (834 499),

Южная Африка (471 123).

Украина занимает 33 место в антирейтинге стран с наибольшим количеством больных.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию обнаружили у 68 794 человек. Из них – 38 154 выздоровели. К сожалению, 1 673 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19. На сегодня болеют 28 967 человек.