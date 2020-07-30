Согласно данным, опубликованным французским статистическим агентством Insee, в Европе в течение недели в марте и апреле наблюдался 50-процентный рост избыточной смертности.

Избыточная смертность – число смертей в определенный период, которая выше, чем можно было бы ожидать. Этот показатель широко используется для оценки того, сколько людей умерло от COVID-19, пишет Courthouse.

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Как проходило исследование

По словам представителей Insee, в Испании, Италии, Бельгии и Франции было наибольшее количество случаев смерти в течение недели с 30 марта по 6 апреля, это было пиком избыточной смертности, связанной с эпидемией коронавируса в Европе.

В предыдущие годы число смертей, как правило, уменьшалось в марте после сезона гриппа, а в 2020 году оно резко возросло, говорится в отчете агентства, основанном на данных, собранных агентством ЕС Евростатом с 21 национальной юрисдикции.

В нем не упоминаются данные из Великобритании, которая больше не является членом Европейского союза и имеет самый высокий в Европе показатель смертности от коронавируса.

Увеличение смертности

По сравнению с данными за 2016-2019 годы в Европе в среднем за неделю было зарегистрировано на 50% больше смертей. Данные показали, что умерло больше мужчин, чем женщин, и в основном это люди в возрасте 70 лет и старше.

В Испании была самая высокая избыточная смертность – 155%, за ней следуют 91% в Бельгии, 67% в Италии и 60% во Франции. Уровень избыточной смертности в Европе постепенно снижался и к началу мая практически исчез.