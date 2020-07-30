Исследование показало, что будущие мамы в 4 раза чаще заражаются коронавирусом по сравнению с населением в целом.

Исследователи из США протестировали кровь более 1 300 беременных, у которых роды прошли в период с апреля по июнь в Филадельфии и Пенсильвании, пишет Science Immunology.

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Беременные и коронавирус

Тесты показали, что около 6,2% женщин имели антитела к коронавирусу. При этом анализы крови других категорий населения продемонстрировали, что уровень этих антител составляет 1,4%.

Чернокожие и латиноамериканские женщины гораздо чаще имели положительный анализ в тестах на антитела к коронавирусу – 9,7% и 10,4% соответственно.

Это в 5 раз больше, чем у белых и азиаток, у которых эти показатели составляют соответственно 2% и 0,9%.

Авторы исследования тестировали женщин на предмет наличия антител к коронавирусу, которые присоединяются к шиповидным белкам. Именно эти белки вирусы используют для проникновения и инфицирования клеток человека.

Этот тест на антитела имеет чувствительность в 100%, точность его результатов – 98,9%. А это значит, что тест вообще не дает ложноположительных результатов и лишь очень небольшое количество ложноотрицательных.