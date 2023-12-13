З попередніх досліджень відомо, що погані харчові звички щороку забирають життя більш ніж 75 тисячам життів у Великій Британії. З іншого боку, дослідники зі США виявили, що здоровіший раціон може допомогти зменшити ймовірність передчасної смерті.

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Нове дослідження харчування

Нині фахівці з Норвегії, Австралії та Великобританії на чолі з професором Ларсом Фаднесом провели дослідження, щоб зрозуміти, як дотримання принципів збалансованого харчування Eatwell впливає на тривалість життя.

Ці рекомендації містять п'ять порцій фруктів та овочів на день, вживання цільнозернових продуктів, вуглеводів з високим вмістом клітковини та молочних продуктів з низьким вмістом жиру та цукру, а також зниження споживання червоного та обробленого м'яса до 70 грамів на день та заміну його на продукти з низьким вмістом жиру та високим вмістом білка та клітковини.

Наскільки продовжує життя правильне харчування

Дані довгострокового дослідження UK Biobank, проведеного з метою вивчення впливу генетики та навколишнього середовища на розвиток різних захворювань, дозволили вченим проаналізувати харчові звички 467 354 учасників. Дослідження показало, що середня тривалість життя 40-річних жінок зі збалансованим харчуванням становить 44,7 року, а чоловіків – 41,5 року, для 70-річних – 17,6 і 15,5 року відповідно.

Повна відмова від шкідливих харчових звичок та дотримання рекомендацій Eatwell призведе до збільшення тривалості життя на 8,6 року (UI 6,8-10,2 року) для 40-річних жінок та 8,9 року (UI 7,2-10,8) року) для 40-річних чоловіків. Для 70-річних жінок і чоловіків приріст становитиме відповідно 4,4 року (UI 3,6-5,4 року) та 4 роки (UI 3,4-5,1 року).

Яка їжа найкорисніша

Найбільше покращення здоровʼя було досягнуто внаслідок збільшення споживання цільнозернових продуктів, горіхів та фруктів, та зменшення споживання цукромістких напоїв та обробленого м'яса. Вчені наголосили, що розуміння того, як зміни у раціоні впливають на тривалість життя, може допомогти формуванню політики охорони здоров'я у різних країнах.

Дослідники також запропонували використовувати різні методи стимулювання здорового харчування, включаючи підвищення податків на шкідливу їжу та субсидування здорових продуктів.